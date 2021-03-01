Два артснаряда обнаружили при рытье траншеи во Владивостоке

В микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке рабочие обнаружили два артиллерийских снаряда. Территорию оцепили, сообщает ИА PrimaMedia 1 марта.

Боеприпасы нашли во время земляных работ на улице Бородинской. На место были вызваны саперы.

По данным ИА PrimaMedia, подобные находки в этом районе не редкость. Периодически снаряды находят во время строительных работ.

Жилой микрорайон Снеговая Падь построен в месте, где ранее находились главные артиллерийские склады Тихоокеанского флота. В 1992 году из-за крупного пожара на складе произошел взрыв. За трое суток на воздух взлетели несколько десятков вагонов с боеприпасами.

После тушения саперы зачистили территорию, а склады вывели за черту города. Остатки снарядов находят до сих пор.