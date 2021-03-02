Роскачество назвало лучшие беспроводные наушники 2021 года

Роскачество составило рейтинг лучших беспроводных наушников 2021 года. В список, оказавшийся в распоряжении «Известий», вошли 125 моделей.

Лучшей моделью признаны Apple AirPods Max с оценкой 3,73 балла из 5. Вторую строчку заняли наушники Bose QuietComfort Earbuds (3,61), замыкает тройку лидеров — Huawei Freebuds Pro (3,5).

Четвертое и пятое места соответственно заняли беспроводные наушники Sennheiser CX 400BT (3,49) и Bose Sport Earbuds (3,4).

Apple AirPods Max

«Apple всегда заботились о дизайне и удобстве своих устройств, и новые полноразмерные наушники Apple Airpods Max с ценой 62 990 рублей это доказывают. У них очень качественная сборка, придающая наушникам солидность, а управление — максимально облегчено и понятно. Дизайнерскими новшествами производители не ограничились. У Apple AirPods Max одна из лучших на сегодняшний день система активного шумоподавления (ANC)», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили большое время автономной работы наушников — более 22 часов.

В то же время звук AirPods Max понравился не всем экспертам. Расхождение в оценках объясняется тем, что наушники используют адаптивные цифровые сигнальные процессоры (DSP), которые с помощью программного обеспечения изменяют звук в зависимости того, как наушники сидят на голове, в какой ситуации вы слушаете музыку и других причин.

Bose QuietComfort Earbuds

Bose QuietComfort Earbuds выделяются качественной сборкой как самих наушников, так и чехла, говорится в сообщении. Но они могут давить на ухо при носке, за что были снижены баллы за удобство. В ухе они держатся плотно, поэтому их можно рекомендовать людям с активным образом жизни и в особенности спортсменам.

Кроме того, у них хорошо выполнена система активного шумоподавления, а в настройках можно регулировать градацию ANC. Наушники проработают автономно более 7 часов. К минусам можно отнести ограниченный набор управления в приложении.

Huawei Freebuds Pro

Внутриканальные Huawei Freebuds Pro и чехол для них весьма прочные, хотя наушники достать из чехла может быть непросто: они скользкие.

Эксперты Роскачества оказались довольны звучанием Huawei Freebuds Pro: много басов, но достаточно четкий звук и неплохая детализация — слышно каждый инструмент.

Автономно они проработают почти 7 часов. Из минусов: приложение для них доступно только для пользователей устройств на Android, и даже после установки с работой приложения не так легко разобраться, оно имеет только самые базовые функции.

Также эксперты не только отметили слабое отсекание шумов, а это значит, что для поездок на метро они точно не подойдут.

Xiaomi True Wireless Earbuds Basic S (ZBW4502GL)

Одной из самых дешевых моделей рейтинга были признаны Xiaomi True Wireless Earbuds Basic S (ZBW4502GL) стоимостью 1990 рублей.

Цена накладывает ряд ограничений, которые в первую очередь касаются набора функций и удобства управления. Несмотря на низкую цену, экспертам Роскачества понравилось качество звучания. У наушников средняя детализация, не хватает глубины, и они не очень подходят для поп-музыки, но в целом имеют достаточно теплый звук с чистым вокалом, говорится исследовании.