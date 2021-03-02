Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Госдуме призвали Украину прекратить шантаж Крыма водой
Общество
В МЧС предупредили о приближении тихоокеанского циклона к берегам Камчатки
Общество
Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии могут соединить внутри БКЛ
Общество
Матвиенко выступила за перевод всех школьников на пятидневку
Общество
Срочную службу предложили включить в стаж для досрочного выхода на пенсию
Мир
В США признали Су-35 одним из самых красивых современных истребителей
Мир
Постпред США в ООН выступила за сотрудничество с РФ в условиях разногласий
Туризм
Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск в России
Наука
В Аргентине нашли останки самого древнего титанозавра в мире

Роскачество назвало лучшие беспроводные наушники 2021 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскачество составило рейтинг лучших беспроводных наушников 2021 года. В список, оказавшийся в распоряжении «Известий», вошли 125 моделей.

Лучшей моделью признаны Apple AirPods Max с оценкой 3,73 балла из 5. Вторую строчку заняли наушники Bose QuietComfort Earbuds (3,61), замыкает тройку лидеров — Huawei Freebuds Pro (3,5).

Силы звучащие: Apple представила первые полноразмерные наушники
Новинка передает объемный и красивый звук, но неоправданно дорого стоит, считают эксперты

Четвертое и пятое места соответственно заняли беспроводные наушники Sennheiser CX 400BT (3,49) и Bose Sport Earbuds (3,4).

Apple AirPods Max

«Apple всегда заботились о дизайне и удобстве своих устройств, и новые полноразмерные наушники Apple Airpods Max с ценой 62 990 рублей это доказывают. У них очень качественная сборка, придающая наушникам солидность, а управление — максимально облегчено и понятно. Дизайнерскими новшествами производители не ограничились. У Apple AirPods Max одна из лучших на сегодняшний день система активного шумоподавления (ANC)», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили большое время автономной работы наушников — более 22 часов.

В то же время звук AirPods Max понравился не всем экспертам. Расхождение в оценках объясняется тем, что наушники используют адаптивные цифровые сигнальные процессоры (DSP), которые с помощью программного обеспечения изменяют звук в зависимости того, как наушники сидят на голове, в какой ситуации вы слушаете музыку и других причин.

Bose QuietComfort Earbuds

Bose QuietComfort Earbuds выделяются качественной сборкой как самих наушников, так и чехла, говорится в сообщении. Но они могут давить на ухо при носке, за что были снижены баллы за удобство. В ухе они держатся плотно, поэтому их можно рекомендовать людям с активным образом жизни и в особенности спортсменам.

Кроме того, у них хорошо выполнена система активного шумоподавления, а в настройках можно регулировать градацию ANC. Наушники проработают автономно более 7 часов. К минусам можно отнести ограниченный набор управления в приложении.

Huawei Freebuds Pro

Внутриканальные Huawei Freebuds Pro и чехол для них весьма прочные, хотя наушники достать из чехла может быть непросто: они скользкие.

Эксперты Роскачества оказались довольны звучанием Huawei Freebuds Pro: много басов, но достаточно четкий звук и неплохая детализация — слышно каждый инструмент.

Автономно они проработают почти 7 часов. Из минусов: приложение для них доступно только для пользователей устройств на Android, и даже после установки с работой приложения не так легко разобраться, оно имеет только самые базовые функции.

Также эксперты не только отметили слабое отсекание шумов, а это значит, что для поездок на метро они точно не подойдут.

Xiaomi True Wireless Earbuds Basic S (ZBW4502GL)

Одной из самых дешевых моделей рейтинга были признаны Xiaomi True Wireless Earbuds Basic S (ZBW4502GL) стоимостью 1990 рублей.

Цена накладывает ряд ограничений, которые в первую очередь касаются набора функций и удобства управления. Несмотря на низкую цену, экспертам Роскачества понравилось качество звучания. У наушников средняя детализация, не хватает глубины, и они не очень подходят для поп-музыки, но в целом имеют достаточно теплый звук с чистым вокалом, говорится исследовании.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021