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В глубинах психики: зачем экстремал полез в зимнюю Атлантику ночью

Смельчак решил помочь тем, кто в критической ситуации старался держать голову над водой
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серфер
Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Ирландский серфер Ал Мэнни завершил свой «Заплыв в темноте», преодолев дистанцию в 100 км по волнам северной Атлантики. Зачем экстремал лез в ледяную воду зимними ночами — в фотогалерее «Известий»
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в воде
Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Мэнни — профессиональный серфер из небольшого городка Портраш в Северной Ирландии
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заплыв
Фото: Getty Images/Charles McQuillan
40-летний экстремал решил организовать свою акцию под названием «Заплыв в темноте», чтобы привлечь внимание к проблеме психического здоровья и поддержать тех, кто «изо всех сил старается держать голову над водой»
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Серфер Аль-Менни завершил 100-километровое плавание по серфингу
Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Он занимается сбором средств для благотворительной организации по охране психического здоровья Aware NI, однако во время пандемии заметил, что сборы резко упали, и решил, что должен помочь
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вид
Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Спортсмен начал свой заплыв 1 декабря
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в воде
Фото: Getty Images/Charles McQuillan
По условиям акции, которые он придумал для себя сам, он должен был заходить в воду в самые холодные месяцы года, только в темное время суток и в тех местах, где есть волны
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в машине
Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Всю зиму он продвигался вдоль побережья, преодолевая самые разные дистанции в зависимости от погоды и возможности покорить водную стихию
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заплывSurfer Al Mennie gets dressed in his wetsuit as the light falls on Downhill Strand as he prepares to swim on March 1, 2021 in Portrush, Northern Ireland.
Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Чтобы прокладывать себе путь во тьме, Мэнни использовал весь свой богатый опыт. В Ирландии его считают пионером серфинга на больших волнах, он был одним из первых покорителей морской стихии в португальском Назаре — месте, где образуются самые высокие волны на планете
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крик
Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Зимой 2012-го экстремал первым пересек бурные воды Северного пролива, где Ирландское море сталкивается с Атлантическим океаном, на доске для гребли
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вид
Фото: Getty Images/Charles McQuillan
«Может быть, я не смогу собрать много денег в нынешней экономической ситуации, но надеюсь, что смогу привлечь внимание к проблеме, и, возможно, в результате кто-то удержит голову над водой», — сказал Мэнни, начиная свой заплыв
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