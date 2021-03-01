Омский пенсионер лишился почти 1 млн рублей из-за мошенничества

Правоохранительные органы проводят проверку по факту мошенничества в отношении 87-летнего пенсионера в Омске. Пожилой мужчина перевел 933 тыс. рублей неизвестным после публикации объявления о продаже кровати.

Омич планировал продать специализированную мебель, которая осталась от покойной жены. Мужчина разместил объявление с кроватью для инвалидов за 70 тыс. рублей. Вскоре после публикации с пенсионером связался мужчина, который представился иногородним военным. Стороны договорились о сделке. Позже «покупатель» перезвонил пенсионеру и заявил, что ошибся и перевел 700 тыс. рублей вместо 70. Он попросил пенсионера вернуть лишнюю сумму. Омич отправился с банкомату и перевел 933 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Город55».

Ранее в этот день сообщалось, что в Липецкой области женщина перечислила неизвестным лицам около 2 млн рублей. Мошенники представились сотрудниками банка и предложили перевести накопления потерпевшей на «безопасный счет».