Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Депутат рады опубликовал в соцсети карту Украины без Крыма
Общество
Врач посоветовала не принимать иммуностимуляторы при ОРВИ
Наука
Врачи заявили о меньшей эффективности вакцины Pfizer для людей с лишним весом
Мир
Партия Медведчука набрала 23,5% поддержки в рейтинге политических сил Украины
Мир
В МИД РФ отметили растущий интерес к вакцине «Спутник V»
Мир
В Финляндии ввели режим ЧП из-за коронавируса
Экономика
Доход бюджета РФ от размещения средств ФНБ в 2020 году превысил 345 млрд рублей
Мир
Зеленский публично вакцинируется от коронавируса препаратом Covishield
Спорт
Бывшего президента «Барселоны» задержали по делу о коррупции

Жительница Липецкой области перечислила мошенникам около 2 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбудили по факту телефонного мошенничества в отношении 56-летней жительницы Липецкой области. Женщина перечислила неизвестным лицам около 2 млн рублей.

По данным управления МВД РФ по Липецкой области, жительнице Ельца позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что данные личного кабинета женщины якобы попали мошенникам и тем удалось оформить доверенность для снятия средств со счета. Чтобы защитить сбережения, звонивший предложил женщине снять деньги со счета и поместить на «безопасный счет». Потерпевшая отправилась к банкомату, сняла почти 1,6 млн рублей и выполнила инструкции злоумышленника. Об этом пишет GOROD48.

На следующий день мошенники вновь вышли на связь и заявили, что женщине необходимо оформить кредит на 500 тыс. рублей. В банке потерпевшей выдали наличными только 390 тыс. рублей. Женщина положила средства на «безопасный счет».

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.

26 февраля сообщалось о ряде телефонных мошенничеств в Рязанской области. Пенсионеры лишились около 4 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021