Жительница Липецкой области перечислила мошенникам около 2 млн рублей

Уголовное дело возбудили по факту телефонного мошенничества в отношении 56-летней жительницы Липецкой области. Женщина перечислила неизвестным лицам около 2 млн рублей.

По данным управления МВД РФ по Липецкой области, жительнице Ельца позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что данные личного кабинета женщины якобы попали мошенникам и тем удалось оформить доверенность для снятия средств со счета. Чтобы защитить сбережения, звонивший предложил женщине снять деньги со счета и поместить на «безопасный счет». Потерпевшая отправилась к банкомату, сняла почти 1,6 млн рублей и выполнила инструкции злоумышленника. Об этом пишет GOROD48.

На следующий день мошенники вновь вышли на связь и заявили, что женщине необходимо оформить кредит на 500 тыс. рублей. В банке потерпевшей выдали наличными только 390 тыс. рублей. Женщина положила средства на «безопасный счет».

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.

26 февраля сообщалось о ряде телефонных мошенничеств в Рязанской области. Пенсионеры лишились около 4 млн рублей.