Минэк предложил провести перепись населения с 23 августа по 30 сентября

Минэкономразвития России подготовило проект постановления правительства, согласно которому предлагается провести Всероссийскую перепись населения в 2021 году с 23 августа по 30 сентября. Документ опубликован в понедельник, 1 марта, на портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести с 23 августа по 30 сентября 2021 года Всероссийскую перепись населения.

Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является 0 часов 23 августа», — говорится в документе.

При этом на отдаленных и труднодоступных территориях перепись населения предлагают провести с 1 апреля по 20 декабря.

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