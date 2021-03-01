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Движение автомобилей затруднено в Челябинске из-за снега

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Движение транспорта в Челябинске парализовано из-за снега. В частности, невозможно заехать во дворы и припарковаться на основных дорогах.

Мэр города Наталья Котова лично проверила ситуацию, передает kursdela.biz. «На основных улицах нужно убирать валы, которые расположены на боковых линиях. По второстепенным дорогам нужно убирать колейность. Затем нужно переходить к очистке карманов, на которых образовались кучи снега, там невозможно припарковать машину», - распорядилась Котова.

Глава Челябинска добавила, что за 2-3 дня снег максимально должен быть убран, и попросила провести разъяснительную работу с недобросовестными управляющими компаниями.

В конце февраля в Ставрополе машина скорой помощи увязла в сугробе недалеко от травматологического отделения больницы. Из-за этого фельдшерам пришлось тащить пациента на себе до места назначения. Это произошло на Тюльпановой улице, где дорога не была расчищена. Машина застряла в снегу, не доехав несколько метров до больницы.

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