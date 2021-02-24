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Врачи Ставрополя несли пациента на себе из-за увязшей в снегу скорой помощи

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В Ставрополе машина скорой помощи увязла в сугробе недалеко от травматологического отделения больницы. Из-за этого фельдшерам пришлось тащить пациента на себе до места назначения.

Как пишет NewsTracker, это произошло на Тюльпановой улице, где дорога не была расчищена. Машина застряла в снегу, не доехав несколько метров до больницы. Медики несли пациента практически на руках.

На помощь водителю скорой пришли прохожие, которые вытолкали автомобиль из сугроба. В комментариях к посту, опубликованному в Instagram, в котором рассказывалось о случившемся, пользователи написали, что подобные ситуации происходят и возле других медицинских учреждений.

Сейчас в Ставрополе продолжается устранение последствий сильного снегопада. Сотни работников городских служб привлекли к уборке снега. Задействовано более 110 единиц техники.

24 февраля сообщалось, что в Петербурге за выходные выпало более 33 см снега.

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