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Россияне поздравили волонтеров с годовщиной акции «Мы вместе»

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Жители России поздравили волонтеров в рамках флешмобов «Цепь» и «Паутина» с годовщиной акции взаимопомощи «Мы вместе». Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает РЕН ТВ.

Координатор молодежи ОНФ по Татарстану Дамир Нургалиев рассказывает, что изначально многие россияне думали о том, что в задачу организации входит осуществление поступления только средств первой необходимости, включая лекарственные препараты, а также продуктовую корзину, однако, по его словам, «когда люди стали доверять, они начали рассказывать совсем другие истории».

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Так, волонтеры узнали сложную жилищную ситуацию Раисы Миннуллиной, которой не давали положенную по закону квартиру. Добровольцы сами дошли до Госдумы и решили данный вопрос. Теперь жилье женщине должны дать уже этим летом.

«Они для нас, для наших детей стали старшими братьями и сестрами, вся эта команда. А для меня, я их называю «улумкызым» — значит «дочка». Мне кажется, они к этому уже и привыкли», — говорит многодетная мать Раиса Миннуллина.

Отмечается, что за год существования «Мы вместе» почти 5 млн человек получили адресную помощь, к которой также относится медицинские услуги на дому.

По словам участницы команды «Молодежки ОНФ» Виктории Заики, которая весь год находилась за рулем машины, у врачей есть личные номера телефонов волонтеров, и если доктору необходимо добраться в ближайшую деревню, они помогут ему осуществить передвижение.

«Этих ребят надо отделять от этой шушеры, которая фоткается в интернете. Два дня работали с утра до вечера. Этих ребят надо как-то премировать. Обязательно», — говорит пенсионерка Ирина Михайловская.

Ранее в этот день агентство ТАСС сообщало, что добровольцы, участвующие в акции взаимопомощи «Мы вместе», хотят провести серию мероприятий. Они будут посвящены году с начала деятельности организации.

«В очном формате встретятся руководители штабов, а волонтеры отметят свой праздник в регионах России», — говорится в сообщении.

В TikTok 1–6 марта пройдет онлайн-челлендж «Оранжевая нить», 6 марта пройдет акция «Вам, любимые!», посвященная празднику 8 Марта. Кроме того, в Сети пройдет большой юбилейный концерт «Бабушки онлайн», жители 200 домов престарелых станут зрителями мероприятия. Отмечается, что в пятницу, 5 марта, и субботу, 6 марта, в Москве встретятся участники всероссийской команды «Мы вместе».

18 ноября 2020 года стало известно, что штабы акции «Мы вместе» возобновили работу по всей России. У человека из любого региона есть возможность обратиться на федеральную горячую линию 8-800-200-34-11 и оставить заявку на адресную помощь. Пенсионеры, маломобильные граждане и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться к волонтерам с просьбой привезти товары первой необходимости, продукты или лекарства.

В ноябре того же года президент России Владимир Путин отметил востребованность поддержки, оказываемой волонтерами в рамках акции «Мы вместе», и обратился к главам регионов с просьбой помогать волонтерским организациям, в том числе в вопросе предоставления помещений и средств связи.

Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и ряд волонтерских организаций.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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