Россияне поздравили волонтеров с годовщиной акции «Мы вместе»

Жители России поздравили волонтеров в рамках флешмобов «Цепь» и «Паутина» с годовщиной акции взаимопомощи «Мы вместе». Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает РЕН ТВ.

Координатор молодежи ОНФ по Татарстану Дамир Нургалиев рассказывает, что изначально многие россияне думали о том, что в задачу организации входит осуществление поступления только средств первой необходимости, включая лекарственные препараты, а также продуктовую корзину, однако, по его словам, «когда люди стали доверять, они начали рассказывать совсем другие истории».

Так, волонтеры узнали сложную жилищную ситуацию Раисы Миннуллиной, которой не давали положенную по закону квартиру. Добровольцы сами дошли до Госдумы и решили данный вопрос. Теперь жилье женщине должны дать уже этим летом.

«Они для нас, для наших детей стали старшими братьями и сестрами, вся эта команда. А для меня, я их называю «улумкызым» — значит «дочка». Мне кажется, они к этому уже и привыкли», — говорит многодетная мать Раиса Миннуллина.

Отмечается, что за год существования «Мы вместе» почти 5 млн человек получили адресную помощь, к которой также относится медицинские услуги на дому.

По словам участницы команды «Молодежки ОНФ» Виктории Заики, которая весь год находилась за рулем машины, у врачей есть личные номера телефонов волонтеров, и если доктору необходимо добраться в ближайшую деревню, они помогут ему осуществить передвижение.

«Этих ребят надо отделять от этой шушеры, которая фоткается в интернете. Два дня работали с утра до вечера. Этих ребят надо как-то премировать. Обязательно», — говорит пенсионерка Ирина Михайловская.

Ранее в этот день агентство ТАСС сообщало, что добровольцы, участвующие в акции взаимопомощи «Мы вместе», хотят провести серию мероприятий. Они будут посвящены году с начала деятельности организации.

«В очном формате встретятся руководители штабов, а волонтеры отметят свой праздник в регионах России», — говорится в сообщении.

В TikTok 1–6 марта пройдет онлайн-челлендж «Оранжевая нить», 6 марта пройдет акция «Вам, любимые!», посвященная празднику 8 Марта. Кроме того, в Сети пройдет большой юбилейный концерт «Бабушки онлайн», жители 200 домов престарелых станут зрителями мероприятия. Отмечается, что в пятницу, 5 марта, и субботу, 6 марта, в Москве встретятся участники всероссийской команды «Мы вместе».

18 ноября 2020 года стало известно, что штабы акции «Мы вместе» возобновили работу по всей России. У человека из любого региона есть возможность обратиться на федеральную горячую линию 8-800-200-34-11 и оставить заявку на адресную помощь. Пенсионеры, маломобильные граждане и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться к волонтерам с просьбой привезти товары первой необходимости, продукты или лекарства.

В ноябре того же года президент России Владимир Путин отметил востребованность поддержки, оказываемой волонтерами в рамках акции «Мы вместе», и обратился к главам регионов с просьбой помогать волонтерским организациям, в том числе в вопросе предоставления помещений и средств связи.

Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и ряд волонтерских организаций.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.