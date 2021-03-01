Газовые хранилища Европы не переполнятся даже при рекордно жарком лете

Европейские газовые хранилища будущим летом не переполнятся — в них останется достаточно свободного места — прогнозируют аналитики агентства Bloomberg. Запасать топливо будут медленнее, чем в течение пяти последних лет, передает телеканал «Известия». Резервы газа в Старом Свете не станут критическими, даже если погода в апреле-июне окажется рекордно теплой за последние 30 лет – рассчитали эксперты Bloomberg. В Европе вырос спрос на газ, а его предложение снижается. Агентство ухудшило прогноз импорта СПГ в Старый Свет почти на 20 процентов. Поставки газа по трубам из России, по расчетам аналитиков Bloomberg, этим летом снизятся. Что лишь частично компенсирует увеличение импорта из Алжира. Сокращение выработки энергии на атомных электростанциях ФРГ и Великобритании еще сильнее способствует росту спроса на газ в Европе. С учетом всех этих факторов в первом квартале будущего года цена топлива в Старом Свете вырастет — заключают эксперты агентства.

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