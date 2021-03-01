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Американский эсминец прибыл в Порт-Судан

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Эскадренный миноносец США прибыл в Порт-Судан, где с воскресенья, 28 февраля, находится российский фрегат «Адмирал Григорович». Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает временный поверенный в делах США в Судане Брайан Шукан на странице в Twitter.

«Для меня большая честь встречать сегодня корабль USS Winston Churchill в Порт-Судане», — отметил он.

Шукан также подчеркнул, что подобный визит является «олицетворением поддержки Вашингтона демократического перехода в Судане» и желанием США осуществить новое сотрудничество с Хартумом.

Ранее в этот день телеканал «Известия» сообщал, что фрегат «Адмирал Григорович» впервые зашел в Порт-Судан. Экипаж пополнит свои материальные запасы.

В Порт-Судане запланировано создание пункта техобеспечения ВМФ РФ. Здесь разместятся около 300 российских военнослужащих. В порту смогут находиться до четырех кораблей, в том числе суда с ядерной установкой. Взамен Судан получит от Москвы вооружение и технику.

В декабре 2020 года Россия и Судан подписали соглашение о создании пункта Военно-морского флота России. Соглашение будет действовать в течение 25 лет и автоматически продлится еще на 10 лет, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие.

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