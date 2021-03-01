Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море

Фрегат «Адмирал Григорович» впервые зашел в порт Судана. Экипаж пополнит свои материальные запасы. Кроме того, команда запланировала небольшой отдых, передает телеканал «Известия».

В Порт-Судане запланировано создание пункта техобеспечения ВМФ РФ. Здесь разместятся около 300 российских военнослужащих.

В порту смогут находиться до четырёх кораблей, в том числе суда с ядерной установкой. Взамен Судан получит от Москвы вооружение и технику.

Двустороннее соглашение заключено сроком на 25 лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.