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На Багамах обнаружили титановый шар с надписями на русском языке

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Туристка из Великобритании обнаружила на Багамских островах титановый шар с выгравированными на русском языке надписями. ​Об этом пишет ​The Independent.

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Женщина рассказала, что предмет был найден в песке на одном из пляжей острова Харбор. Надпись на нем гласит, что шар был изготовлен в 2018 году, выдерживает температуру в диапазоне от -170 до -196 градусов, его объем — 43 л, вес — 41 кг.​

Эксперты в области космоса изучили находку и предположили, что шар является баком с топливом для спутника или космического корабля. Вместе с тем остается неясным, каким образом он оказался на пляже. Астронавт Марк Морабито выразил уверенность в том, что шар представляет собой емкость с ​гидразиновым топливом, который используется для запуска спутников.

Доктор наук Мартин Арчер высказал догадку о возможной причине попадания объекта на территорию пляжа. В соответствии с его версией, найденный предмет является запасной деталью, случайно попавшей в океан.

«Океанские течения, как известно, разносят ​мусор по всей нашей планете, поэтому почти невозможно точно определить, в каком путешествии находился этот резервуар», — отметил ученый.

15 февраля стало известно, что археологи в результате раскопок обнаружили у Стоунхенджа два древних захоронения возрастом примерно 4,5 тыс. лет, а также несколько артефактов, среди которых был предмет цилиндрической формы, который, предположительно, мог быть частью посоха или дубинки.

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