Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Депутат рады опубликовал в соцсети карту Украины без Крыма
Общество
Врач посоветовала не принимать иммуностимуляторы при ОРВИ
Наука
Врачи заявили о меньшей эффективности вакцины Pfizer для людей с лишним весом
Мир
Партия Медведчука набрала 23,5% поддержки в рейтинге политических сил Украины
Мир
В МИД РФ отметили растущий интерес к вакцине «Спутник V»
Мир
В Финляндии ввели режим ЧП из-за коронавируса
Экономика
Доход бюджета РФ от размещения средств ФНБ в 2020 году превысил 345 млрд рублей
Мир
Зеленский публично вакцинируется от коронавируса препаратом Covishield
Спорт
Бывшего президента «Барселоны» задержали по делу о коррупции

В Хабаровском крае состоялся круглый стол по сохранению удэгейского языка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае намерены разработать комплекс мер по сохранению удэгейского языка. Вопрос обсудили в ходе круглого стола, состоявшегося в поселке Переяславка района имени Лазо.

Дело за малыми: в России всё чаще говорят о защите языков коренных народов
Как пример дальневосточных удэгейцев иллюстрирует проблему, общую для всей страны

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в мероприятии приняли участие специалисты краевого минобразования, районного управления образования, представители народа удэге из национального села Гвасюги — единственного в регионе места компактного проживания удэгейцев.

Согласно данным переписи населения 2010 года, в России проживает 1453 удэгейца, из них 146 человек — в селе Гвасюги. По словам министра образования края Виктории Хлебниковой, там сохранились самобытность и культура народа, однако родной язык используют в основном люди старшего поколения, а в общении с детьми и молодежью он применяется крайне редко.

«Мы должны постараться создать все условия для сохранения идентичности удэге, продумать систему мотивации к изучению и использованию. Языковая среда должна быть создана и в детском саду, и в школе, присутствовать в быту жителей села», — цитирует министра РИА «Восток-Медиа».

По данным агентства, село Гвасюги является единственным местом в стране, где преподают удэгейский язык. С 1995 года в местной школе существует кабинет родного языка. Во втором классе его изучают в рамках программы, а учащиеся с 3 по 9 класс уже в формате факультативов.

В ходе круглого стола было предложено провести фестиваль родных языков и образовательную акцию «Диктант родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». Также было принято решение разработать программу по изучению удэгейского языка для 5-9 классов и издать пособие для учащихся третьих классов. На сотрудников краевого института развития образования возложена миссия по сопровождению и обучению педагогов.

Ранее сообщалось о создании в России Федерального реестра коренных малочисленных народов севера (КНМС). Задачей реестра, помимо предоставления льгот, является минимизация злоупотреблений, что позволит гражданам реализовать права, в том числе на традиционное природопользование.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021