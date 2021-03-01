В Хабаровском крае состоялся круглый стол по сохранению удэгейского языка

В Хабаровском крае намерены разработать комплекс мер по сохранению удэгейского языка. Вопрос обсудили в ходе круглого стола, состоявшегося в поселке Переяславка района имени Лазо.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в мероприятии приняли участие специалисты краевого минобразования, районного управления образования, представители народа удэге из национального села Гвасюги — единственного в регионе места компактного проживания удэгейцев.

Согласно данным переписи населения 2010 года, в России проживает 1453 удэгейца, из них 146 человек — в селе Гвасюги. По словам министра образования края Виктории Хлебниковой, там сохранились самобытность и культура народа, однако родной язык используют в основном люди старшего поколения, а в общении с детьми и молодежью он применяется крайне редко.

«Мы должны постараться создать все условия для сохранения идентичности удэге, продумать систему мотивации к изучению и использованию. Языковая среда должна быть создана и в детском саду, и в школе, присутствовать в быту жителей села», — цитирует министра РИА «Восток-Медиа».

По данным агентства, село Гвасюги является единственным местом в стране, где преподают удэгейский язык. С 1995 года в местной школе существует кабинет родного языка. Во втором классе его изучают в рамках программы, а учащиеся с 3 по 9 класс уже в формате факультативов.

В ходе круглого стола было предложено провести фестиваль родных языков и образовательную акцию «Диктант родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». Также было принято решение разработать программу по изучению удэгейского языка для 5-9 классов и издать пособие для учащихся третьих классов. На сотрудников краевого института развития образования возложена миссия по сопровождению и обучению педагогов.

Ранее сообщалось о создании в России Федерального реестра коренных малочисленных народов севера (КНМС). Задачей реестра, помимо предоставления льгот, является минимизация злоупотреблений, что позволит гражданам реализовать права, в том числе на традиционное природопользование.