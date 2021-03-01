Древние гробницы возрастом около 5,5 тыс. лет обнаружили в Польше

Семь гробниц возрастом около 5,5 тыс. лет были обнаружены археологами на территории Свентокшиского воеводства Польши. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщило Польское агентство печати.

Главным отличием данного кладбища является то, что гробницы насыпались в виде вытянутой трапеции, а стены были обнесены столбами из дерева. Данное кладбище может являться одним из самых старых на территории Польши, говорится в сообщении.

«Более длинные части стены были укреплены деревянными оградами, в то время как короткие восточные стены содержали вход в своего рода погребальную часовню», — объяснил один из археологов Марчин Пшибыла.

В гробницах такого типа, как правило, встречаются одиночные захоронения. К сожалению, в этом нельзя убедится, так как большинство останков умерших и артефактов было вынесено из захоронений еще в период функционирования кладбища, добавил ученый.

Пшибыла отметил, что найденное захоронение может оказаться одним из крупнейших кладбищ подобного рода в стране, если в его неисследованной части найдут еще несколько десятков гробниц.

28 января пресс-служба Института археологии РАН сообщила, что археологи нашли в Крыму под Севастополем некрополь римского времени​ с антропоморфными надгробиями и стелами с личинами. Открытие совершили при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в ближней округе Севастополя во время археологических работ перед строительством трассы «Таврида».