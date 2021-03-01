Собянин поздравил Евгения Догу с днем рождения

Сергей Собянин поздравил в понедельник, 1 марта, с 84-летием народного артиста СССР Евгения Догу. Текст поздравительной телеграммы размещен на официальном сайте мэра Москвы.

«Ваша прекрасная музыка очаровывает и покоряет, впечатляет и вдохновляет, радует и согревает. Пусть любовь и поддержка родных, друзей и многочисленных поклонников в России и других странах помогают вам создавать новые замечательные произведения», — говорится в тексте.

Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР. Среди произведений композитора сотни инструментальных сочинений, хоровых произведений, балеты, опера, музыка к фильмам «Одиноким предоставляется общежитие», «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Портрет жены художника», «Благословите женщину» и многим другим.

В 1984 году Дога стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1987 году ему присвоили звание народного артиста СССР. В 2008 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2018 году — орденом Александра Невского.