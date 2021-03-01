Эксперты оценили данные о возможном подорожании оливкового масла

Эксперты прокомментировали данные журналистов о возможном подорожании оливкового масла. Как заявила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова, подорожание в отдельных странах действительно есть, но ситуация некритичная.

Согласно информации Европейской ассоциации производителей оливкового масла, в Европе нет снижения производства оливкового масла, оно наблюдается в отдельных странах, но в целом в регионе отмечается небольшой рост производства этого продукта. Они оценили мировое снижение в 1,5%.

«Как с любым товаром, есть сезонный рост цены, есть сезонное падение. Понятно, что сейчас они их убрали, их перерабатывают, сейчас оно свежее, на него цена будет расти. К концу сезона в августе-сентябре цена на масло будет падать, потому что в перспективе новый урожай, а старое масло нужно реализовывать», ― сказала Нестерова в понедельник, 1 марта.

Также она напомнила, что Россия не производит оливковое масло, производство ведется в странах Евросоюза и Ближнего Востока. По ее словам, РФ не может влиять на цену масла, поскольку это импортный товар.

В свою очередь первый вице-президент общественной организации «Опора России» Владислав Корочкин заявил, что в Европе действительно наблюдается дефицит оливкового масла, но отметил, что это стандартная ситуация.

«Снижение урожая приводит к росту цены, поскольку объем меньше и кому-то может не хватить для переработки и закрытия обязательств перед контрагентами», ― рассказал он.

Кроме того, Корочкин подчеркнул, что для российских торговых сетей эта ситуация не окажется серьезной, так как оливковое масло не является продуктом первой необходимости.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что цены на оливковое масло могут вырасти в пределах 15%. Такое увеличение стоимости продукта связали со снижением урожая оливок в Испании, на которую приходится свыше половины их мирового производства.

Подчеркивалось, что ситуация на рынке оливкового масла также усугубляется вероятным сокращением урожая оливок в Италии и Греции. При этом, как сообщил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, в России покупатели этого продукта не так чувствительны к колебаниям цен, поэтому вряд ли стоит ждать заметного снижения продаж.