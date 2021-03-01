Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Тарасова поддержала состав сборной на ЧМ по фигурному катанию
Мир
В раде предупредили о вступлении Украины в третью волну COVID-19
Наука
В России запустят мощнейшую термоядерную установку Т-15МД
Мир
Крупнейшая энергетическая компания Техаса объявила о банкротстве
Мир
Умер первый министр иностранных дел Украины
Общество
Скворцова заявила о способности российских тестов на COVID-19 выявить любой штамм
Мир
Wintershall Dea выразила надежду на скорый запуск «Северного потока – 2»
Мир
Зеленский пообещал создать «суды в смартфоне»
Общество
В ФМБА завершат первую фазу клинических испытаний «Мир-19» к середине марта

Эксперты оценили данные о возможном подорожании оливкового масла

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты прокомментировали данные журналистов о возможном подорожании оливкового масла. Как заявила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова, подорожание в отдельных странах действительно есть, но ситуация некритичная.

Подсолнечный круг: цены на масло будут «держать» до осени
Производители готовы добровольно пойти на такие условия работы

Согласно информации Европейской ассоциации производителей оливкового масла, в Европе нет снижения производства оливкового масла, оно наблюдается в отдельных странах, но в целом в регионе отмечается небольшой рост производства этого продукта. Они оценили мировое снижение в 1,5%.

«Как с любым товаром, есть сезонный рост цены, есть сезонное падение. Понятно, что сейчас они их убрали, их перерабатывают, сейчас оно свежее, на него цена будет расти. К концу сезона в августе-сентябре цена на масло будет падать, потому что в перспективе новый урожай, а старое масло нужно реализовывать», ― сказала Нестерова в понедельник, 1 марта.

Также она напомнила, что Россия не производит оливковое масло, производство ведется в странах Евросоюза и Ближнего Востока. По ее словам, РФ не может влиять на цену масла, поскольку это импортный товар.

В свою очередь первый вице-президент общественной организации «Опора России» Владислав Корочкин заявил, что в Европе действительно наблюдается дефицит оливкового масла, но отметил, что это стандартная ситуация.

«Снижение урожая приводит к росту цены, поскольку объем меньше и кому-то может не хватить для переработки и закрытия обязательств перед контрагентами», ― рассказал он.

Кроме того, Корочкин подчеркнул, что для российских торговых сетей эта ситуация не окажется серьезной, так как оливковое масло не является продуктом первой необходимости.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что цены на оливковое масло могут вырасти в пределах 15%. Такое увеличение стоимости продукта связали со снижением урожая оливок в Испании, на которую приходится свыше половины их мирового производства.

Подчеркивалось, что ситуация на рынке оливкового масла также усугубляется вероятным сокращением урожая оливок в Италии и Греции. При этом, как сообщил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, в России покупатели этого продукта не так чувствительны к колебаниям цен, поэтому вряд ли стоит ждать заметного снижения продаж.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021