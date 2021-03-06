Вулкан страстей: зимний экстрим на Камчатке

Камчатка — удивительный край, в котором хотя бы однажды мечтает побывать каждый любитель путешествий. Многие вещи, привычные для жителей отдаленного полуострова, омываемого водами двух морей и одного океана и покрытого действующими вулканами, заезжим гостям покажутся экзотикой. Чем живет Камчатка сегодня — в фотогалерее «Известий»