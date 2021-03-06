Вулкан страстей: зимний экстрим на Камчатке

Камчатка — удивительный край, в котором хотя бы однажды мечтает побывать каждый любитель путешествий. Многие вещи, привычные для жителей отдаленного полуострова, омываемого водами двух морей и одного океана и покрытого действующими вулканами, заезжим гостям покажутся экзотикой. Чем живет Камчатка сегодня — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Приезжать на Камчатку знающие люди рекомендуют зимой или летом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В межсезонье погода не очень: осенью льют дожди вперемешку со снегом, дует ветер, дороги размывает и заносит, а весна приходит поздно и отличается резкими скачками от потепления к лютым морозам и снегопадам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Зима на полуострове длится с ноября по март
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Снега здесь выпадает много, особенно у подножия гор
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Традиционно все встают на коньки и лыжи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Любители горных лыж отправляются на оборудованные склоны, а экстремалов-фрирайдеров забрасывают на самые отдаленные вершины с помощью вертолетов и снегоходов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Однако на Камчатке есть и множество более интересных и достаточно экзотических зимних забав
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Одна из самых веселых — гонки на собачьих упряжках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В нарты запрягают бесстрастных голубоглазых хаски и неуемных поющих маламутов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
А вот на берегу Тихого океана снега почти нет — его сдувает сильным ветром
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Океан зимой не замерзает
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Даже в холодное время года здесь можно прогуляться по пляжу с черным вулканическим песком
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Любители зимнего плавания надевают гидрокостюмы и затапливают бани
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Самое популярное место для серфинга на Камчатке — Халактырский пляж на берегу Авачинского залива Тихого океана
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Пляж обрамляют скалы и покрытые лесом сопки. Иногда на песке можно увидеть следы медвежьих лап, а в воде встретить нерп и косаток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Кататься на волнах здесь можно круглый год. 30-километровая прибрежная полоса черного песка находится всего в получасе езды от столицы — Петропавловска-Камчатского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Самая главная достопримечательность и визитная карточка полуострова — вулканы, многие из которых являются действующими. Самые знаменитые из них — Мутновский и Горелый
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Купание в термальных источниках — одно из непременных мероприятий во время зимнего путешествия по Камчатке. Ходуткинские термы, находящиеся на территории природного парка «Южно-Камчатский», находятся под защитой ЮНЕСКО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Долина гейзеров, расположенная на территории Кроноцкого заповедника, — одно из крупнейших гейзерных полей на планете. Сюда можно добраться на вертолете, по пути обозревая с воздуха дышащие конусы вулканов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Камчатка — один из самых малонаселенных российских регионов, подавляющее большинство населения сконцентрировано в трех городах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
При этом на территории края насчитывается более 130 национальностей: русские, украинцы, татары, белорусы, корейцы, а также представители коренных народов — ительмены, коряки, чукчи, эвены, алеуты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
С бытом коренных народов можно познакомиться в этнической деревне Танынаут на берегу озера Халактырское в Петропавловске-Камчатском
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Гостей угощают традиционными блюдами, проводят старинные обряды, исполняют ритуальные песни и танцы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Камчатка — рай для любителей рыбы и морепродуктов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Половину всех морепродуктов, которые потребляет человечество, добывают в Тихом океане
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На столичный рыбный рынок ежедневно привозят свежий улов из океана, окрестных рек и озер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Здесь можно найти свежайшую кету, горбушу, палтуса, корюшку, чавычу, гребешков, кальмаров, осьминогов и, конечно, мясо краба и множество видов икры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Из специалитетов стоит попробовать тельное — котлеты из свежевыловленной рыбы, наваристую камчатскую уху, юколу — рыбу, вяленую на солнце без соли, толкушу — мясо лосося с ягодами и травами и традиционную оленину с брусничным соусом
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