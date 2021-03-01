В дискуссионном клубе «Валдай» обсудили газпроводы из РФ в ЕС

В дискуссионном клубе «Валдай» обсудили газовые проекты России. Эксперты оценили строительство газопровода Nord Stream 2, сообщает телеканал «Известия». Проект сделает продукцию из Европы конкурентоспособной. Добыча голубого топлива в ЕС сокращается из года в год. Бизнесмены выступают за скорейшее строительство газопровода.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.