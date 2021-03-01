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Пассажира автобуса в Ростове-на-Дону высадили из-за громкой музыки

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В Ростове-на-Дону из автобуса высадили гражданина, который громко слушал музыку в салоне автобуса, сообщили пассажиры в соцсетях. В микрорайоне Левенцовский в автобус № 71 сел мужчина и бросил телефон на пол. В нем играла песня из мультфильма «Бременские музыканты».

«Он специально кинул телефон на пол и слушал музыку, все в автобусе «оценили». Потом его высадили на проспекте Стачки», — написал автор. На остановке мужчина лег на асфальт и начал разговаривать по телефону, передает RostovGazeta.

В феврале депутаты Госдумы приняли законопроект, который вводит запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд. Помимо этого регионы смогут устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

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