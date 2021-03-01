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В мэрии Москвы заявили о подготовке к выпуску «зеленых» облигаций

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Москва готовится выпускать так называемые зеленые облигации, средства от продажи которых будут направлены на финансирование экологических проектов. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на столичное правительство.

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Данные проекты в том числе направлены на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности и сохранение природных ресурсов. В мэрии города указали на то, что столица станет первым регионом, который выйдет на рынок с такими бондами.

«Рейтинг эмитента высокий, конкурентов на рынке пока нет. Поэтому сравнить условия выпуска с аналогичными займами не получится. <…> «Зеленые» облигации Москвы станут прорывом, это будет первый субфедеральный зеленый заем в истории России», ― сказала изданию 28 февраля член совета директоров Национального рейтингового агентства и экспертного совета по листингу Московской биржи Светлана Бик.

Также она подчеркнула, что социально ответственное инвестирование в мире становится все популярнее, а ценные бумаги начали оцениваться не только по доходности, но и по тому, как их эмитенты влияют на экологию и общество.

Бик отметила, что при прохождении определенной международной сертификации эти «зеленые» бумаги можно разместить по сниженной ставке, указав на то, что их покупают специализированные ESG-фонды на внешнем рынке.

ESG (англ. environmental — экология, social — социальное развитие, governance — корпоративное управление) — один из мировых принципов ответственного инвестирования. Этот индекс является показателем стратегии компании, условий труда сотрудников и заботы предприятия об экологии.

Ранее, 18 февраля, стало известно, что Центральный банк России намерен запустить эксперимент по «зеленой» ипотеке. По словам первого зампреда регулятора Сергея Швецова, регулятор намерен разработать таксономию и определить концепцию такого кредитования.

Он подчеркнул, что подобная концепция только развивается в мире и не имеет строгих положений. Целью кредитования является стимуляция приобретения зданий, имеющих высокий уровень энергетической эффективности. Швецов также добавил, что граждане, решившие купить такое жилье, могут рассчитывать на снижение ставки и скидки на покупку или переоборудование существующего объекта для повышения его уровня сбережения энергии.

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