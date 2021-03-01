В мэрии Москвы заявили о подготовке к выпуску «зеленых» облигаций
Москва готовится выпускать так называемые зеленые облигации, средства от продажи которых будут направлены на финансирование экологических проектов. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на столичное правительство.
Данные проекты в том числе направлены на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности и сохранение природных ресурсов. В мэрии города указали на то, что столица станет первым регионом, который выйдет на рынок с такими бондами.
«Рейтинг эмитента высокий, конкурентов на рынке пока нет. Поэтому сравнить условия выпуска с аналогичными займами не получится. <…> «Зеленые» облигации Москвы станут прорывом, это будет первый субфедеральный зеленый заем в истории России», ― сказала изданию 28 февраля член совета директоров Национального рейтингового агентства и экспертного совета по листингу Московской биржи Светлана Бик.
Также она подчеркнула, что социально ответственное инвестирование в мире становится все популярнее, а ценные бумаги начали оцениваться не только по доходности, но и по тому, как их эмитенты влияют на экологию и общество.
Бик отметила, что при прохождении определенной международной сертификации эти «зеленые» бумаги можно разместить по сниженной ставке, указав на то, что их покупают специализированные ESG-фонды на внешнем рынке.
ESG (англ. environmental — экология, social — социальное развитие, governance — корпоративное управление) — один из мировых принципов ответственного инвестирования. Этот индекс является показателем стратегии компании, условий труда сотрудников и заботы предприятия об экологии.
Ранее, 18 февраля, стало известно, что Центральный банк России намерен запустить эксперимент по «зеленой» ипотеке. По словам первого зампреда регулятора Сергея Швецова, регулятор намерен разработать таксономию и определить концепцию такого кредитования.
Он подчеркнул, что подобная концепция только развивается в мире и не имеет строгих положений. Целью кредитования является стимуляция приобретения зданий, имеющих высокий уровень энергетической эффективности. Швецов также добавил, что граждане, решившие купить такое жилье, могут рассчитывать на снижение ставки и скидки на покупку или переоборудование существующего объекта для повышения его уровня сбережения энергии.