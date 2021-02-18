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Центробанк рассказал о планах запустить эксперимент по «зеленой» ипотеке

Центробанк рассказал о планах запустить эксперимент по «зеленой» ипотеке

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В 2021 году Центральный банк России намерен запустить эксперимент по «зеленой» ипотеке. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов в ходе встречи кредитных организаций с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.

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По его словам, ЦБ намерен разработать таксономию и определить концепцию такого кредитования.

«В этом году у нас эксперимент по «зеленой» ипотеке, то есть создание таксономии, определение, что такое «зеленый» дом, «зеленая» квартира и «зеленая» ипотека. Кроме «зеленых» и социальных облигаций еще возникают вот этих два явления», — отметил Швецов.

Он подчеркнул, что подобная концепция только развивается в мире и не имеет строгих положений. Целью кредитования является стимуляция приобретения зданий, имеющих высокий уровень энергетической эффективности.

Зампред регулятора также добавил, что граждане, решившие купить такое жилье, могут рассчитывать на снижение ставки и скидки на покупку или переоборудование существующего объекта для повышения его уровня сбережения энергии.

Ранее в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что льготную ипотеку под 6,5% в качестве антикризисной меры надо вовремя свернуть, при этом таргетированно сохранив ее в некоторых регионах. Она подчеркнула, что в таком формате ее можно сохранить в тех регионах, где недостаточно жилья и нет сильного роста цен, поскольку из-за роста стоимости в значительной части субъектов РФ позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке был перекрыт.

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