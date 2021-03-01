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Экономист спрогнозировал курс валют на март

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В марте рубль будет торговаться в диапазоне 73,4–75,8 в паре с долларом и около 89,1–92,3 в паре с евро, рассказал «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов в понедельник, 1 марта.

«После того, как нефтяные котировки вернулись к докризисным показателям, укрепилась и российская валюта. Сейчас нефть торгуется около 64–66 долларов за баррель, такая же цена была в январе 2020 года после подписания промежуточного торгового соглашения США и Китая», — сказал эксперт.

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Несмотря на то, что страны ОПЕК+, вероятно, примут решение об увеличении добычи топлива, оно пройдёт постепенно, и котировки останутся в прежнем диапазоне, отметил Денис Бадьянов.

По его словам, котировки поддерживает высокий спрос на энергоносители из-за холодной зимы и восстановления мировой экономики.

По мере открытия границ и увеличения числа авиарейсов компаниям требуется больше нефти. Заседание стран картеля пройдёт уже 3 марта, инвесторы ожидают решения, заключил аналитик.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 2 марта, составил 74,04 рубля, евро — 89,44 рубля.

Ранее, 27 февраля, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что этой весной основную часть вложений лучше делать в долларах США, так как «личные» валюты европейских стран, а также рубль в ближайшее время рискуют потерять в цене.

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