Twitter не удалил 2862 материала с запрещенной в РФ информацией

Twitter не удалил 2862 материала с запрещенной в России информацией. В Роскомнадзоре отметили, что компания злостно нарушает российское законодательство. С 2017 года ведомство направило 28 тыс. требований об удалении, передает телеканал «Известия». Пользователям остаются доступными материалы порнографического характера, с призывом к самоубийству и про способы изготовления и использования наркотических веществ. За отказ удалить запрещенные материалы грозит штраф. Владельцу соцсети, возможно, придется заплатить от 800 тыс. до 8 млн рублей.

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