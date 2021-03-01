Глава «Победы» анонсировал снижение цен на авиабилеты

Генеральный директор авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков на брифинге с журналистами, который был посвящен открытию продаж на рейсы лоукостера из Шереметьево, анонсировал снижение цен на авиабилеты.

«Средняя цена на рейсах «Победы» из Шереметьево будет существенно ниже, чем цены «Аэрофлота» сейчас на этих направлениях. Это главная цель, которая ставилась в стратегии. В стратегии было заложено снижение цены на 30% по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена. С тех пор цены упали на 30% и даже больше. Но мы снизим еще. У нас есть еще небольшие запасы по эффективности», — заявил он.

Глава «Победы» отметил, что в настоящий момент заполняемость пассажирских кресел на рейсах лоукостера является небольшой.

«Сейчас средняя заполняемость — 93%. Мы понимаем, что это маловато для нас, и есть куда стремиться», — сказал Андрей Калмыков.

По данным Росавиации, в январе у «Победы» заполняемость кресел составляла 90,3%, это ниже на 4,1 п.п., чем в январе прошлого года.

«Победа» с 11 мая начнет выполнять рейсы из второго московского аэропорта — Шереметьево — в Пермь и Чебоксары. В июне лоукостер полетит в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталью, а в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск.

Начало полетов «Победы» из Шереметьево предусмотрено стратегией группы «Аэрофлот» до 2028 года, в рамках которой материнская авиакомпания передаст лоукостеру часть своих внутренних направлений и самолеты, чтобы снизить среднюю стоимость авиабилетов в экономклассе в России на 30%. Из тех направлений, на которые «Победа» встанет в этом году, «Аэрофлот» продолжит полеты в Екатеринбург, Сочи и турецкую Анталью.