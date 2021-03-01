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Глава «Победы» анонсировал снижение цен на авиабилеты

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Генеральный директор авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков на брифинге с журналистами, который был посвящен открытию продаж на рейсы лоукостера из Шереметьево, анонсировал снижение цен на авиабилеты.

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«Средняя цена на рейсах «Победы» из Шереметьево будет существенно ниже, чем цены «Аэрофлота» сейчас на этих направлениях. Это главная цель, которая ставилась в стратегии. В стратегии было заложено снижение цены на 30% по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена. С тех пор цены упали на 30% и даже больше. Но мы снизим еще. У нас есть еще небольшие запасы по эффективности», — заявил он.

Глава «Победы» отметил, что в настоящий момент заполняемость пассажирских кресел на рейсах лоукостера является небольшой.

«Сейчас средняя заполняемость — 93%. Мы понимаем, что это маловато для нас, и есть куда стремиться», — сказал Андрей Калмыков.

По данным Росавиации, в январе у «Победы» заполняемость кресел составляла 90,3%, это ниже на 4,1 п.п., чем в январе прошлого года.

«Победа» с 11 мая начнет выполнять рейсы из второго московского аэропорта — Шереметьево — в Пермь и Чебоксары. В июне лоукостер полетит в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталью, а в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск.

Начало полетов «Победы» из Шереметьево предусмотрено стратегией группы «Аэрофлот» до 2028 года, в рамках которой материнская авиакомпания передаст лоукостеру часть своих внутренних направлений и самолеты, чтобы снизить среднюю стоимость авиабилетов в экономклассе в России на 30%. Из тех направлений, на которые «Победа» встанет в этом году, «Аэрофлот» продолжит полеты в Екатеринбург, Сочи и турецкую Анталью.

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