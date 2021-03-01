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Процедура получения пособий на детей до трех лет изменились в России

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С 1 марта в России отменяется автоматический порядок выдачи пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

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Начисление денежных средств до этого дня происходило в беззаявительном режиме в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Теперь для продления льготы родителям ребенка, которому исполнился год, необходимо собрать и лично подать все необходимые для начисления соцвыплат документы. Кроме того, в обязательном порядке нужно информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат.

В соответствии с законом пособие на детей до трех лет нужно оформлять ежегодно после каждого дня рождения ребенка.

Условием для получения ежемесячного пособия на первого и второго ребенка до трех лет является среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов, установленных в регионе проживания.

В конце февраля депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты занятий спортом детям из малообеспеченных семей. Речь идет о сумме не более 5 тыс. рублей в течение месяца.

В декабре прошлого года сообщалось, что порядок выплат на детей от трех до семи лет могут изменить. В настоящее время при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на получение такого ежемесячного пособия не учитываются дети, которые находятся под опекой.

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