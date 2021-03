Экс-участницу Little Big нашли мертвой в квартире в Петербурге

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте Санкт-Петербурга, передает 1 марта телеканал РЕН ТВ.

Ее тело обнаружила волонтер, которая и сообщила о кончине экс-певицы в полицию. Кастельянос было 39 лет.

У женщины была 3 группа инвалидности.

Причина смерти устанавливается.

Анна Кастельянос известная публике как актриса, дизайнер, модель, продюсер и бывшая солистка рэйв-группы Little Big. С ее вокалом были записаны треки к первому альбому команды, который получил название With Russia From Love.