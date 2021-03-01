Принцесса Юрико Микаса госпитализирована в Японии

Самый пожилой член японской императорской семьи — принцесса Юрико Микаса — госпитализирована в одну из больниц Токио. Об этом сообщило 1 марта «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kiodo.

Врачи сообщили диагноз — пароксизмальная фибрилляция предсердий. Состояние 97-летней пациентки не оценивается как серьезное, она пробудет в больнице около недели.

Осенью 2020 года принцесса также попала в больницу с воспалением легких и сердечной недостаточностью. Члена императорской семьи выписали через две недели.

Принцесса приходится тетей почетному императору Японии Акихито и двоюродной бабушкой действующему императору Нарухито.

Император Японии Акихито ушел на покой 30 апреля 2019 года, принц Нарухито взошел на престол на следующий день.