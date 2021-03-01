На Чукотке в сгоревшем вагончике обнаружили тела двух человек

Следователи на Чукотке возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух человек в сгоревшем на трассе вагончике. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Возгорание произошло утром 19 февраля в Билибинском районе на участке автодороги Билибино–Певек. Спасатели после локализации пожара нашли тела двух мужчин 1974 и 1990 года рождения. На них были зафиксированы телесные повреждения, характерные для воздействия высокой температуры, пишет НСН.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Назначены судебные экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, отмечает телеканал «Звезда».

26 февраля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и подростка при пожаре в Карелии. Пожар произошел 25 февраля в поселке Сосновка. По пока невыясненным причинам началось горение в деревянном доме на две квартиры.