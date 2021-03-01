Жительница Красноярска незаконно зарегистрировала более 120 мигрантов

Следователи возбудили уголовное дело по факту регистрации жительницей Красноярска в принадлежащем ей жилом помещении более 120 иностранцев. Об этом сообщила на своем сайте 1 марта прокуратура Красноярского края.

Как следует из сообщения, информацию о регистрации 129 мигрантов проверила прокуратура Ленинского района Красноярска. «Установлено, что местная жительница в период с января по июнь 2020 года фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей жилом помещении площадью 18 кв. м 129 иностранных граждан», — отметили в надзорном органе.

При этом фактически жилье мигрантам не предоставлялось. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»).

Расследование дела поставлено на контроль прокуратуры.

Год назад жительница Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) стала фигурантом уголовного дела, незаконно зарегистрировав в своей квартире 252 иностранных граждан.