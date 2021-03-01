«Ход королевы» завоевал «Золотой глобус» как лучший мини-сериал

Мини-сериал «Ход королевы» получил награду «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм». Об этом было объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в формате видеоконференции, в воскресенье, 28 февраля. Трансляцию вела телекомпания NBC.

На награду в этой номинации также претендовали «Нормальные люди», «Голос перемен», «Отыграть назад» и «Неортодоксальная». «Ход королевы» рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью.

Лучшим драматическим сериалом признана «Корона», картина посвящена правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу выступает Питер Морган. В этой номинации за победу боролись «Страна Лавкрафта», «Озарк», «Мандалорец», «Рэтчед».

Кроме того, актриса Джиллиан Андерсон получила «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана за роль Маргарет Тэтчер в этом сериале.

Премия «Золотой глобус» была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.