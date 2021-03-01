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Три землетрясения произошли у Курильских островов
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Три землетрясения произошли у Курильских островов

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У Курильских островов в акватории Тихого океана рядом в понедельник, 1 марта, сейсмологи зарегистрировали три землетрясения магнитудой до 4,3. Об этом рассказали в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

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Так, у малой Курильской гряды зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7, очаг залегал на глубине 27 км. У северной группы островов зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9. Глубина очага составила 100 км. Кроме того, землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали рядом со средней группой островов. Глубина очага составила 6 км, пишет сайт aif.ru.

Сейсмологи отметили, что звонков от местных жителей не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Повреждений и пострадавших нет.

28 февраля землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Вануату. Известно, что эпицентр землетрясения находился в 88 км западу от столицы республики Порт-Вилы. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км, пишет RT.

26 февраля сообщалось, что в Тихом океане в районе Командорских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5. Подземные толчки не ощущались в населенных пунктах региона.

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