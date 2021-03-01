В результате пожара в доме в Иркутской области погибли два человека

В городе Ангарске Иркутской области в многоквартирном панельном жилом доме произошло возгорание в ночь на понедельник, 1 марта. Жертвами пожара стали два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

Пожар произошел в квартире на втором этаже.

«В коридоре обнаружен погибший мужчина 1950 года рождения, в комнате обнаружена женщина 1950 года рождения, врачами скорой помощи констатирована смерть», — отметил собеседник агентства

К бригаде скорой медицинской помощи с жалобами на отравление угарным газом и ожоги обеих кистей рук самостоятельно обратились 41-летняя женщина и 12-летний подросток

Спасатели эвакуировали из окон квартир восемь человек.

В результате пожара квартира, в которой произошло возгорание, повреждена по всей площади. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

28 февраля два человека погибли в результате пожара в жилом доме в деревне Уйданово Первомайского района Томской области.