Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Томской области

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в деревне Уйданово Первомайского района Томской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в воскресенье, 28 февраля.

Площадь пожара составила около 20 кв. м. В настоящий момент возгорание ликвидировано, его причины устанавливаются, пишет РЕН ТВ.

Как пишет ТАСС, после ликвидации пожара спасателями в доме были обнаружены два тела женщины 1956 года рождения и мужчины 1980 года рождения.

27 февраля сообщалось, что два человека стали жертвами пожара в жилом доме в населенном пункте Кабожа Хвойнинского района Новгородской области.