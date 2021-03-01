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Названы обладатели «Золотого глобуса» за роли второго плана

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«Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго получил британский актер Дэниел Калуя, сыгравший в фильме «Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah, 2021). Об этом было объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в воскресенье, 28 февраля, в формате видеоконференции. Трансляцию ведет телекомпания NBC.

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Конкуренцию в этой номинации ему составляли британец Саша Барон Коэн, за роль в драме «Суд над чикагской семеркой» и три американца: Джаред Лето, сыгравший в картине «Дьявол в деталях», Билл Мюррей, исполнивший роль в фильме «Последняя капля» и Лесли Одом-младший, получивший роль в драме «Одна ночь в Майами».

Обладательницей награды среди женщин стала Джоди Фостер сыгравшая в картине «Мавританец». В номинации также были представлены Гленн Клоуз за «Эллегию Хиллбилли», Оливия Колман за «Отца», Аманда Сейфрид за «Манк» и 12-летняя немецкая актриса Хелен Зенгель за фильм «Новости со всех концов света».

78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии COVID-19 проходит в формате видеоконференции. Трансляция ведется одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля Beverly Hilton в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия «Золотой глобус» была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.

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