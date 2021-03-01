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Стали известны самые популярные пароли в 2020 году

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Пароли, состоящие из простой последовательности цифр (123456, 123456789 или 000000), попали в десятку самых популярных в 2020 году. Кроме того, в топ наиболее распространенных паролей на латинице впервые вошли asdasd и asdfghjkl, а на кириллице — «марина». Об этом говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных DLBI, сообщает телеканал «Известия».

Первое место занял код 123456. Отмечается, что из топа рейтинга исчезли вариации пароля на базе сочетания qwerty, которые занимали около половины верхних мест в прошлые годы. Однако они сохраняют лидерские позиции среди паролей, содержащих только буквы.

Отмечается также, что популярными англоязычными кодами стали password, iloveyou, dragon и monkey. Среди кириллических паролей наиболее распространены «йцукен» (в прошлом году занявший второе место), «пароль» (лидер 2019 года), «я», «любовь» и «привет». В топ-10 также вошли «наташа», «максим», «люблю», «андрей» и «марина» (последний впервые попал в десятку).

Кроме того, отличительной чертой 2020 года стало появление паролей, связанных с коронавирусом. Среди них — covid19, «корона», epidemic, COVID19_Access, pandemic, coronavirus.

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