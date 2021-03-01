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«Айлендерс» победили «Питтсбург» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграли «Питтсбург Пингвинз» в воскресенье, 28 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась с результатом 2:0. Отличились Оливер Уальстрем и Жан-Габриэль Пажо.

Российский вратарь победителей Илья Сорокин отразил 20 бросков. Он провел пятый матч в НХЛ.

Сорокин стал восьмым вратарем в истории лиги, не пропустившим ни одной шайбы в двух первых победных матчах в регулярном чемпионате. Он второй голкипер, отыгравший «на ноль» две встречи подряд в дебютном сезоне.

Ранее в этот же день «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Джерси Девилз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победную шайбу забросил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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