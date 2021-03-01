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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Джерси Девилз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье, 28 февраля, завершилась со счетом 3:2. Победную шайбу забросил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на 34-й минуте, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также в составе победителей отличились Якуб Врана (16-я минута), Никлас Бэкстрем (23).

У «Нью-Джерси» шайбы на счету россиянина Михаила Мальцева (7) и белоруса Егора Шаранговича (24).

В активе 35-летнего Овечкина теперь 17 (7 шайб + 10 передач) очков в 17 матчах текущего сезона. Гол россиянина стал 713 в его карьере в НХЛ. Овечкин занимает седьмое место в списке снайперов НХЛ за всю историю.

22-летний Мальцев забросил свою вторую шайбу в пятом матче в НХЛ.

Российский вратарь гостей Илья Самсонов отразил 19 бросков.

Ранее, 27 февраля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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