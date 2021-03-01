В России с 1 марта появится знак фото- и видеофиксации нарушений ПДД

В России с 1 марта на дорогах появится отдельно используемый знак, обозначающий камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Согласно тексту документа, знак фото- и видеофиксации будут устанавливать на трассах вне поселений в 150-300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение. При необходимости знак будут использовать вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определенного объекта.

Ранее знак устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Срок действия старого знака истечет 1 сентября 2021 года.

В 2020 году российская ГИБДД вынесла в отношении автовладельцев с помощью камер более 145,5 млн штрафов, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Так, самым распространенным нарушением стало превышение скорости движения: за 12 месяцев 2020 года было выписано 124 млн постановлений.