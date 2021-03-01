В Минэке ответили на аналитику Bloomberg о росте цен на продукты

Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба (ФНС) оперативно отслеживают цены на продукты, выявляя влияние мировых цен на продовольствие на внутреннюю стоимость. Об этом сообщило Минэкономразвития РФ в заявлении, опубликованном на официальном сайте в воскресенье, 28 февраля.

Таким образом ведомство прокомментировало аналитический материал агентства Bloomberg, в котором указывается, что рост цен на продукты питания в мире вызовет наибольший резонанс в крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, среди которых оказались Бразилия, Нигерия, Турция, Индия и Россия.

В сообщении российского министерства указывается, что подобная аналитика носит спекулятивный характер. Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания в России отсутствуют. Также в ведомстве добавили, что продовольствие в РФ остается одним из самых доступных в Европе.

«В настоящий момент динамика цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия соответствует сезонным тенденциям», — сообщается в заявлении Минсельхоза на официальном сайте.

Кроме того, в заявлении Минпромторга РФ указывается, что дефицит продуктов в стране невозможен. Также не имеется фундаментальных предпосылок для резкой ценовой разбалансировки рынка. В ведомстве подчеркнули, что Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли, а Минпромторг находится в постоянном контакте с торговыми сетями, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС.