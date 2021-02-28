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Премьер-министр Чехии рассказал об угрозах в свой адрес из-за мер по COVID-19

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Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что ему и его семье угрожали из-за ужесточения ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса в стране.

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По словам Бабиша, в полиции ему рассказали, что существует человек, который хочет застрелить его и членов его семьи. Подозреваемого задержали в Испании.

«Полиция информировала меня 8 января о существовании человека, угрожающего застрелить меня и членов нашей семьи, после этого наш дом был взят под охрану», — рассказал Бабиш в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima News.

Он добавил, что ему пришлось отправить свою жену в Дубай.

В свою очередь, чешская полиция сообщила в Twitter, что в отношении человека, высказавшего угрозы, возбуждено уголовное дело.

«В связи с угрозами председателю правительства можем подтвердить, что пражская полиция открыла уголовное дело в отношении конкретного лица. Криминалисты обратились в прокуратуру с предложением об аресте данного человека», — следует из сообщения.

По предварительной информации, угрожавшего чешскому премьеру зовут Лукаш Брахачек. Его задержали 12 февраля в Барселоне. Брахачек якобы требовал от Бабиша в течение пяти дней покинуть пост премьера, в противном случае угрожал убийством членов его семьи.

Ранее 28 февраля Бабиш анонсировал введение карантинных мер, сообщал портал Parlamentní Listy. С 1 марта на три недели будет ограничено передвижение жителей республики границами районов проживания, в общественных местах и на работе станут обязательными респираторы с максимальной степенью защиты при нахождении в производственном помещении свыше одного рабочего или служащего. Власти также обязали работодателей обеспечить сотрудников средствами защиты от коронавируса.

Бабиш заявил, что власти «делают всё возможное» для получения вакцины от COVID-19. При этом для наведения порядка в стране Бабиш требовал ввести штрафы для нарушителей антикоронавирусных мер.

В тот же день президент Чехии Милош Земан направил президенту России Владимиру Путину просьбу предоставить его стране вакцину от коронавируса. При этом он заявил, что, хотя вакцине потребуется сертификация, проводить ее необязательно должно Европейское агентство лекарственных средств.

Общее число подтвержденных случаев заболевания, по данным чешского минздрава, составило 1 235 480, летальных исходов — 20 339.

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