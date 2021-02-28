ДТП с участием сбившего пешеходов пьяного водителя в Астрахани попало на видео

Пьяный водитель Toyota Camry сбил пешеходов и влетел в автомобиль на улице Адмиралтейской рядом с Новым мостом в Астрахани. ДТП сняли очевидцы на видеорегистратор. Об этом сообщил в воскресенье, 28 февраля, телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как двое пешеходов переходят дорогу. Автомобиль Hyundai Solaris остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить их. В этот момент в него сзади врезался автомобиль Toyota под управлением 26-летнего пьяного водителя. После удара автомобиль Toyota занесло на пешеходный переход, и он снес задней частью людей.

Пострадали 37-летняя женщина и ее 43-летний муж. Их госпитализировали. Также в больницу доставили водителя Hyundai.

На место происшествия прибыли полицейские. Они были вынуждены одеть наручники на водителя, так как он оказал сопротивление. Кроме того, в Telegram-канале «ЯП-События» появилась фотография предполагаемого виновника аварии. По каким-то причинам мужчина стоит на снимке без штанов.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

В этот же день в Тюмени при столкновении двух легковых машин пострадали две женщины и десятилетний ребенок. Сообщалось, что они получили легкие повреждения.