Две женщины и ребенок пострадали в ДТП в Тюмени

В Тюмени при столкновении двух легковых машин пострадали две женщины и десятилетний ребенок. Об этом порталу «Наш город» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Авария произошла 28 февраля в районе ММС. «На дачной дороге столкнулись «Жигули» седьмой модели и автомобиль марки SsangYong. Дорожно-транспортное происшествие произошло предварительно из-за нарушения очередности проезда, обстоятельства ДТП выясняются», — уточнили в ГИБДД.

Иномарка от удара вылетела в кювет. Пострадали 22-летняя и 43-летняя женщины, а также десятилетний ребенок, они получили легкие повреждения.

26 февраля в массовом ДТП в Саратовской области погибла семилетняя девочка. По данным Госавтоинспекции, между собой столкнулись три фуры и легковая иномарка.