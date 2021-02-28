Средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась

В крупнейших городах России выросла стоимость вторички, статистику опубликовали на ЦИАН. Цена на жилье поднялась на 1,6% относительно января 2020 года. В сравнении с февралем прошлого года цены взлетели на 15,3%, сообщает телеканал «Известия». Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья составила 68–88 тыс. руб. Наиболее выраженный рост цен произошел в Уфе. Заметно стоимость вторички поднялась в Омске. На третьем месте по росту цен идут Воронеж и Казань. В Москве вторичное жилье подорожало на 17%.

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