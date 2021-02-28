Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден назвал причину авиаудара США в Сирии
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 28 февраля
Мир
Помпео обвинил администрацию Байдена в ослаблении американской экономики
Мир
КНР в 2021 году простимулирует развитие отрасли доставки товаров дронами
Мир
Регулятор США одобрил применение вакцины Johnson & Johnson
Мир
Глава мафиозного клана Гамбино Питер Готти умер в американской тюрьме
Происшествия
Более 20 рыбаков на Сахалине застряли на льдине из-за трещины
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Томской области
Спорт
Два очка Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Даллас»

Более 27 тыс. человек погибли в Китае в 2020 году из-за ЧП на производстве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 27,4 тыс. человек погибли в 2020 году в Китае в результате чрезвычайных происшествий на производстве. Об этом сообщило Государственное статическое управление КНР в воскресенье, 28 февраля.

Согласно докладу, смертность в результате аварий составила 1,3 на 100 тыс. человек, что на 11,7% меньше по сравнению с 2019 годом. Кроме того, в ведомстве уточнили, что показатель в угледобывающей отрасли, где периодически происходят ЧП, снизился на 28,9%, а в сфере дорожно-транспортных коммуникаций — на 7,8%.

Также в докладе управления отметили несколько крупных природных катаклизмов в 2020 году, которые унесли жизни десятков людей. Так, на побережье пять раз обрушивались тайфуны, произошло 20 землетрясений и более 1,1 тыс. лесных пожаров.

Наибольший ущерб, согласно докладу, китайской экономике нанесли наводнения и оползни. Ущерб от данных катаклизмов составил $41,5 млрд (268,8 млрд юаней).

В декабре 2020 года сообщалось, что американскому штату Калифорния предсказали «мегашторм», последствия которого окажутся серьезнее традиционных для Западного побережья США землетрясений и лесных пожаров.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021