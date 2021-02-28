Более 27 тыс. человек погибли в Китае в 2020 году из-за ЧП на производстве

Более 27,4 тыс. человек погибли в 2020 году в Китае в результате чрезвычайных происшествий на производстве. Об этом сообщило Государственное статическое управление КНР в воскресенье, 28 февраля.

Согласно докладу, смертность в результате аварий составила 1,3 на 100 тыс. человек, что на 11,7% меньше по сравнению с 2019 годом. Кроме того, в ведомстве уточнили, что показатель в угледобывающей отрасли, где периодически происходят ЧП, снизился на 28,9%, а в сфере дорожно-транспортных коммуникаций — на 7,8%.

Также в докладе управления отметили несколько крупных природных катаклизмов в 2020 году, которые унесли жизни десятков людей. Так, на побережье пять раз обрушивались тайфуны, произошло 20 землетрясений и более 1,1 тыс. лесных пожаров.

Наибольший ущерб, согласно докладу, китайской экономике нанесли наводнения и оползни. Ущерб от данных катаклизмов составил $41,5 млрд (268,8 млрд юаней).

В декабре 2020 года сообщалось, что американскому штату Калифорния предсказали «мегашторм», последствия которого окажутся серьезнее традиционных для Западного побережья США землетрясений и лесных пожаров.