Мексиканский боксер Альварес защитил титулы чемпиона мира WBC и WBA

Мексиканский боксер Сауль Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») в весовой категории до 76,2 кг.

12-раундовый поединок с соперником из Турции Авни Йылдырымом прошел в Майами в американском штате Флорида и закончился техническим нокаутом от мексиканца в третьем раунде.

На счету 30-летнего Альвареса теперь 55 побед, из которых 37 нокаутом, а также одно поражение и две ничьи. Титулы WBC и WBA спортсмен завоевал 20 декабря 2020 года в бое против британца Каллума Смита и защитил впервые.

29-летний Авни Йылдырымом имеет в активе 21 победу, из них 12 нокаутом, и три поражения. В феврале 2019 года в бою против американца Энтони Диррела он уже сражался за титул WBC, но тоже проиграл, пишет ТАСС.