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Спорт
Два очка Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Даллас»

Два очка Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Даллас»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Состоявшаяся в субботу, 27 февраля, встреча завершилась со счетом 5:0.

В составе победителей отличились Ондржей Палат, Энтони Чирелли, Брэйден Пойнт, Патрик Марун и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачев отметился результативными передачами в эпизодах с голами Пойнта и Маруна, сообщает «Спорт-Экспресс».

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков. На счету защищавшего ворота гостей россиянина Антона Худобина 17 сейвов.

Ранее, 25 февраля, Сергачев забросил свою первую шайбу в сезоне в матче против «Каролины Харрикейнз». «Тампа» тогда победила со счетом 3:1.

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