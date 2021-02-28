Два очка Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Даллас»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Состоявшаяся в субботу, 27 февраля, встреча завершилась со счетом 5:0.

В составе победителей отличились Ондржей Палат, Энтони Чирелли, Брэйден Пойнт, Патрик Марун и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачев отметился результативными передачами в эпизодах с голами Пойнта и Маруна, сообщает «Спорт-Экспресс».

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков. На счету защищавшего ворота гостей россиянина Антона Худобина 17 сейвов.

Ранее, 25 февраля, Сергачев забросил свою первую шайбу в сезоне в матче против «Каролины Харрикейнз». «Тампа» тогда победила со счетом 3:1.