США отрицают ведение переговоров с Германией по «Северному потоку – 2»

Американские власти не ведут с Германией переговоров, чтобы достичь какой-либо неофициальной договоренности, которая позволила бы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявили представители Госдепа во время специального телефонного брифинга для представителей конгресса США, передает телеканал «Известия».

Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила об обмене мнениями с партнерами, включая США, по вопросу реализации проекта «Северный поток – 2». Американские дипломаты во время брифинга подчеркнули, что формулировку «обмен мнениями» не следует понимать как наличие переговоров. По их словам, администрация США доводила до сведения германской стороны свою обеспокоенность проектом в ходе обычных дипломатических контактов.

Ранее СМИ сообщали, что ФРГ может убедить США в отказе от санкций в отношении «Северного потока – 2».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.