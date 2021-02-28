Соревнования по зимнему плаванию стартовали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Гребном канале стартовали соревнования по зимнему плаванию, передает телеканал «Известия». Кубок Большой Невы проходит в 13 возрастных категориях: самому юному участнику девять, самым старшим — по 82 года. Всего восемь дистанций, среди них баттерфляй на 25 м, брасс на 50 м, вольный стиль на 200 м.

Впервые в истории Кубка главный приз получит не эстафетная команда. Победит участник, набравший наибольшее количество очков.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.