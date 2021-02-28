В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов с углем

На железной дороге в Амурской области сошли с рельсов 10 грузовых вагонов с углем. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«На территории Сковородинского района на перегоне Большая Омутная — Сгибеево Забайкальской железной дороги произошел сход 10 вагонов грузового состава, груженных углем. Семь из них с опрокидыванием. Нарушен габарит пути в обоих направлениях. В настоящее время происходит задержка в движении четырех пассажирских поездов дальнего следования», — отметили в ведомстве.

Пассажиры поездов в случае задержки свыше четырех часов будут обеспечены бесплатным питанием.

По информации МЧС, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На станциях работают оперативные группы спасателей.

Проводится информирование населения об изменении графика движения поездов. К ликвидации последствий аварии привлечены более 60 человек, задействовано свыше 20 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.

18 февраля в Амурской области сошли с рельсов 25 вагонов с углем. ЧП произошло в Сковородинском районе области на перегоне станция Ангарич — станция Джиктанда Забайкальской железной дороги.